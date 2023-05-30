Gustavo Henrique için sürpriz talip

Fenerbahçe forması giyen Gustavo Henrique için süpriz bir talip çıktı. Meksika ekibi Cruz Azul'un Brezilyalı savunma oyuncusu ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gustavo Henrique için sürpriz talip
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30 Mayıs 2023 17:23
Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kadrosuna kattığı Gustavo Henrique için sürpriz bir talip çıktı.

CRUZ AZUL'UN LİSTESİNDE

ESPN Meksika'da yer alan habere göre, Cruz Azul'un gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ettiği belirtildi. Meksika temsilcisinin hedeflerinden biri olarak da Gustavo Henrique gösterildi.

Henrique'nin Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini tamamlamak üzere olduğu ve kulübü Flamengo'ya geri döneceği belirtildi.

BREZİLYA'DAN OPSİYON İDDİASI!

Brezilya basını, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığını ve sezon sonunda 1.4 milyon euro'ya opsiyonunu kullanacağını öne sürmüştü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 23 maça çıkan Gustavo Henrique, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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