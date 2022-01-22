Gustavo Assunçao'dan veda mesajı

Gustavo Assunçao, 5 aylık Galatasaray macerasının tamamlanmasının ardından kişisel Instagram hesabından veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gustavo Assunçao'dan veda mesajı
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22 Ocak 2022 00:27
Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Gustavo Assunçao, kişisel Instagram hesabından sarı kırmızılı taraftarlara veda etti.

Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada "Türkiye ve dünyada büyük bir kulüp olan Galatasaray'da oynamaktan gurur duydum. Bu kulübü her zaman destekleyeceğim. Teşekkürler.." sözlerini kullandı.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a imza atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi Portekiz ligi ekiplerinden Famaliçao'da bulunuyor.



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