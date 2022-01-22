Gustavo Assunçao'dan veda mesajı

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Gustavo Assunçao, kişisel Instagram hesabından sarı kırmızılı taraftarlara veda etti.Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada "Türkiye ve dünyada büyük bir kulüp olan Galatasaray'da oynamaktan gurur duydum. Bu kulübü her zaman destekleyeceğim. Teşekkürler.." sözlerini kullandı.Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a imza atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi Portekiz ligi ekiplerinden Famaliçao'da bulunuyor.