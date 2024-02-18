Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu

Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar, kazandıkları 2'şer altın, gümüş ve bronz madalyayla takım sıralamasını zirvede tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu
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18 Şubat 2024 22:53
Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki serbest stil müsabakaları sona erdi.

Organizasyonda 2'şer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar, Gürcistan ve Azerbaycan'ın önünde takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Türkiye böylece İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 1993 Avrupa Şampiyonası'ndan beri ilk defa serbest stilde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Feyzullah Aktürk (92 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) altın, Muhammet Karavuş (57 kilo) ve Soner Demirtaş (74 kilo) gümüş, Osman Göçen (86 kilo) ve İbrahim Çiftçi (97 kilo) ise bronz madalya elde etmişti.

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