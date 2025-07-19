Gürcan Bilgiç: 'Ordu gibi takım'

Gürcan Bilgiç, Portimonense maçından hareketle, Fenerbahçe'nin yeni kadrosunu değerlendirdi.
"İki sert pozisyon, ortalık karışması, hepsinde yedek kulübesinin sahaya fırlaması, herkesin olay bölgesine koşması... Kaptan İrfan Can Kahveci, tüm takımı ordu haline getirmiş; olağandışı bir saldırıda hepsi füzesiyle geliyor.""
"KAPTAN İRFAN CAN"
İrfan Can'ın kaptanlığına vurgu yapan Bilgiç: "Merakla beklenen maçtı aslında. Fenerbahçe, Portimonense'yi 2-1 yendi. Yeni transferler kadar, Mourinho'nun anlayışında veya stratejisinde farklılıklar olacak mıydı? Sahada da fark vardı, oyuncularda da… Öncelikle kaptanlık… İki sezondur Dzeko-Tadic ortaklığındaydı, şimdi İrfan Can Kahveci'de. Komuta Türklere geçince, agresifliğin de nasıl arttığını keskin şekilde gördük. İki sert pozisyon, iki ortalık karışması, hepsinde yedek kulübesinin sahaya fırlaması, tüm takımın 'olay bölgesine' gelmesi… "Hazırlık maçında nedir bu gereksiz gerginlik" diyenler olacaktır. Halbuki bu görüntülerin gölgesinde, 'haddinizi bileceksiniz' mesajı var. İrfan Can, tüm takımı ordu haline getirmiş; olağandışı bir saldırıda hepsi füzesiyle geliyor." ifadelerine yer verdi.
"YERDEN OYNAMAYI SEÇTİLER"
"Mourinho'nun maç sırasındaki jestlerine baktığınız zaman, çokça belirttiği 'teknik direktör karakteri'nin, takıma geçtiğini de söyleyebiliriz. Santrforsuz oynadılar. Önce Oğuz, sonrasında Szymanski ve zaman zaman Cengiz en uca geçtiler. Bu hareketli bir oyunu seyrettirdi bize. Yüksek yerine, yerden oynamayı tercih ettiler. Üçüncü bölge baskısı etkili oldu. İkinci gol ve Szymanski'nin kaçırdıkları da bu aksiyonların peşinden geldi."
"ARCHİE BROWN DAMGA VURACAK"
Archie Brown'un performansını öven Billgiç, "Archie Brown tam bir gövde gösterisi yaptı. Adeta uçuyor çocuk! Levent de bunu görüp, arkayı korumaya aldı. Saha taktiğinde pozisyonu bek, görevi sol açık olabilecek bir oyuncu gördük. Sürati ve doğru pozisyonda topa ulaşması, Brown'un damga vuracağı maçların habercisi. Talisca sakat, Asensio bekleniyor ama Oğuz Aydın, "Ben buradayım" dedi maçta. Defansif-ofansif müthiş bir gelişim yakaladı. Takım topu ona kullanmaktan çekinmiyor. Oyuncunun önceliğinin etrafı, boşa koşanın önüne top atmak olduğunu görmek de sevindirici. Pişirdiğini, yediriyor. Golü bulduktan sonra geçen seneki gibi kendi sahasına çekilen bir takım da görmedik. Rakibin 2. lig olmasına bakmayın. Taş gibi oynadılar, kimseye 'eyvallah' demediler. İlk maç, yorgunluklar olmasına rağmen korakor mücadele oldu. Rakibe hiç pozisyon vermeden, taç atışından gol yediler. Yusuf ve Çağlar'ın ortasından vurdu oyuncu. Sakarlık devam ediyor. Antrenmanları izleyenlerden aldığımız bilgiler, maç temposunda çalışıldığını söylediler. Duran yeni gelmişti ama En-Nesryi ve Cenk de kadroda yoktu. Temponun peşinden ağrılar gelince, iki oyuncu da korumaya alınmış." ifadelerini kullandı.
"KALİTELİ RAKİPLER"
Hazırlık maçlarında oynanacak rakipleri değerli bulan Gürcan Bilgiç, "Seçilen rakiplerin belli güçlerde olması, hazırlık maçlarını aslında ciddi sınavlar haline getiriyor Fenerbahçe için. Oyuncuların ciddiyeti, taktik disiplini ve oyun konsantrasyonu, sezon içinde forma savaşındaki güven endekslerini de belirleyecek. Yani; İrfan Can ve Mert Hakan takımın ciddiyetini 'bilmiş'ler. Mourinho, "Formayı vermem, alırsınız" diyor. Kazanmak isteyen rakiplerle oynadığınız zaman koşmak zorundasınız. Portekiz'de ciddi bir gelişim var." diyerek memnuniyetini vurguladı.
"İki sert pozisyon, ortalık karışması, hepsinde yedek kulübesinin sahaya fırlaması, herkesin olay bölgesine koşması... Kaptan İrfan Can Kahveci, tüm takımı ordu haline getirmiş; olağandışı bir saldırıda hepsi füzesiyle geliyor.""
"KAPTAN İRFAN CAN"
İrfan Can'ın kaptanlığına vurgu yapan Bilgiç: "Merakla beklenen maçtı aslında. Fenerbahçe, Portimonense'yi 2-1 yendi. Yeni transferler kadar, Mourinho'nun anlayışında veya stratejisinde farklılıklar olacak mıydı? Sahada da fark vardı, oyuncularda da… Öncelikle kaptanlık… İki sezondur Dzeko-Tadic ortaklığındaydı, şimdi İrfan Can Kahveci'de. Komuta Türklere geçince, agresifliğin de nasıl arttığını keskin şekilde gördük. İki sert pozisyon, iki ortalık karışması, hepsinde yedek kulübesinin sahaya fırlaması, tüm takımın 'olay bölgesine' gelmesi… "Hazırlık maçında nedir bu gereksiz gerginlik" diyenler olacaktır. Halbuki bu görüntülerin gölgesinde, 'haddinizi bileceksiniz' mesajı var. İrfan Can, tüm takımı ordu haline getirmiş; olağandışı bir saldırıda hepsi füzesiyle geliyor." ifadelerine yer verdi.
"YERDEN OYNAMAYI SEÇTİLER"
"Mourinho'nun maç sırasındaki jestlerine baktığınız zaman, çokça belirttiği 'teknik direktör karakteri'nin, takıma geçtiğini de söyleyebiliriz. Santrforsuz oynadılar. Önce Oğuz, sonrasında Szymanski ve zaman zaman Cengiz en uca geçtiler. Bu hareketli bir oyunu seyrettirdi bize. Yüksek yerine, yerden oynamayı tercih ettiler. Üçüncü bölge baskısı etkili oldu. İkinci gol ve Szymanski'nin kaçırdıkları da bu aksiyonların peşinden geldi."
"ARCHİE BROWN DAMGA VURACAK"
Archie Brown'un performansını öven Billgiç, "Archie Brown tam bir gövde gösterisi yaptı. Adeta uçuyor çocuk! Levent de bunu görüp, arkayı korumaya aldı. Saha taktiğinde pozisyonu bek, görevi sol açık olabilecek bir oyuncu gördük. Sürati ve doğru pozisyonda topa ulaşması, Brown'un damga vuracağı maçların habercisi. Talisca sakat, Asensio bekleniyor ama Oğuz Aydın, "Ben buradayım" dedi maçta. Defansif-ofansif müthiş bir gelişim yakaladı. Takım topu ona kullanmaktan çekinmiyor. Oyuncunun önceliğinin etrafı, boşa koşanın önüne top atmak olduğunu görmek de sevindirici. Pişirdiğini, yediriyor. Golü bulduktan sonra geçen seneki gibi kendi sahasına çekilen bir takım da görmedik. Rakibin 2. lig olmasına bakmayın. Taş gibi oynadılar, kimseye 'eyvallah' demediler. İlk maç, yorgunluklar olmasına rağmen korakor mücadele oldu. Rakibe hiç pozisyon vermeden, taç atışından gol yediler. Yusuf ve Çağlar'ın ortasından vurdu oyuncu. Sakarlık devam ediyor. Antrenmanları izleyenlerden aldığımız bilgiler, maç temposunda çalışıldığını söylediler. Duran yeni gelmişti ama En-Nesryi ve Cenk de kadroda yoktu. Temponun peşinden ağrılar gelince, iki oyuncu da korumaya alınmış." ifadelerini kullandı.
"KALİTELİ RAKİPLER"
Hazırlık maçlarında oynanacak rakipleri değerli bulan Gürcan Bilgiç, "Seçilen rakiplerin belli güçlerde olması, hazırlık maçlarını aslında ciddi sınavlar haline getiriyor Fenerbahçe için. Oyuncuların ciddiyeti, taktik disiplini ve oyun konsantrasyonu, sezon içinde forma savaşındaki güven endekslerini de belirleyecek. Yani; İrfan Can ve Mert Hakan takımın ciddiyetini 'bilmiş'ler. Mourinho, "Formayı vermem, alırsınız" diyor. Kazanmak isteyen rakiplerle oynadığınız zaman koşmak zorundasınız. Portekiz'de ciddi bir gelişim var." diyerek memnuniyetini vurguladı.