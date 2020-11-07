Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Aziz Yıldırım hakkında açıklamalarda bulundu



Sarı lacivertlilerin eski başkanının adaylık durumunu değerlendiren Gürcan Bilgiç şu ifadeleri kullandı;



"Abdullah Kiğılı söyledi bana. Onlar Aziz Yıldırım ile çok yakın, sürekli görüşürler. Burası Fenerbahçe tabi, her şey değişebilir. Ben aday olacağını düşünmüyorum. Aday olsa da Ali Koç'un karşısında kazanamaz diye düşünüyorum"



AZİZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA





Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı büyük merak konusu olmuştu. A Spor'un haberine göre Aziz Yıldırım, beraat kararı sonrası açıklamalarda bulundu. FB TV'nin ''Açıklama yapmak istiyor musunuz?'' sorusuna Yıldırım'ın cevabı ise çok dikkat çekti.



''DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLAMIYORSUNUZ''



Aziz Yıldırım, FB TV'nin sorusuna cevap olarak ''Konuşmak istemiyorum. Benim kurduğum televizyonda benim doğum günümü kutlamıyorsunuz. Ancak şunu söyleyeyim yakın zamanda konuşacağım. Kongreden 3-4 gün önce konuşmayı planlıyorum. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım'' sözlerini kullandı.







