Güney Afrika, Afrika Kupası'nda üçüncü!

Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında normal süresi 0-0 biten maçı Güney Afrika, penaltı vuruşlarında 6-5 kazanarak turnuvada üçüncü oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Güney Afrika, Afrika Kupası'nda üçüncü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2024 01:14
Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Güney Afrika ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 biten maçı Güney Afrika, penaltı atışları sonunda 6-5 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Güney Afrika, turnuvayı üçüncü bitirdi.  

Demokratik Kongo'da Cedric Bakambu karşılaşmaya 79. dakikada dahil olurken, Beşiktaşlı futbolcu Masuaku karşılaşmada süre alamadı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery