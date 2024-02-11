Güney Afrika, Afrika Kupası'nda üçüncü!

Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Güney Afrika ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 biten maçı Güney Afrika, penaltı atışları sonunda 6-5 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Güney Afrika, turnuvayı üçüncü bitirdi.
Demokratik Kongo'da Cedric Bakambu karşılaşmaya 79. dakikada dahil olurken, Beşiktaşlı futbolcu Masuaku karşılaşmada süre alamadı.
Normal süresi 0-0 biten maçı Güney Afrika, penaltı atışları sonunda 6-5 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Güney Afrika, turnuvayı üçüncü bitirdi.
Demokratik Kongo'da Cedric Bakambu karşılaşmaya 79. dakikada dahil olurken, Beşiktaşlı futbolcu Masuaku karşılaşmada süre alamadı.