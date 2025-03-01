Günay ile devam, Muslera ile tamam!

33 yaşındaki kalecinin her zaman hazır olması, takıma aidiyeti mest etti. Kaptan Muslera'ya veda edecek olan G.Saray'da 2 numaralı eldivenin 20 milyon TL olan ücreti artırılıp kalması sağlanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Günay ile devam, Muslera ile tamam!
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01 Mart 2025 11:10
Son güncelleme 01 Mart 2025 11:13
Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'a zam yapan Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüp iç transferde bir yerli ile daha masaya oturacak: Günay Güvenç.

Bu sezon 10 kez kaleyi koruyan Günay, sergilediği performansla takdir topladı. Muslera'nın yedeği olmasına rağmen kendisini hep hazır tutan 33 yaşındaki deneyimli kaleci, saha dışında da liderliğiyle takıma katkı sağlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Günay Güvenç'le devam etme kararı aldı.

BERKE ÖZER TRANSFER İÇİN YİNE GÜNDEMDE

Sezon sonunda Muslera'ya veda edecek Galatasaray cephesi, Günay'ın 1 yıl kalan sözleşmesini uzatacak.

Fernando Muslera yerine 1 numara arayışı da başladı, Eyüpspor'dan Berke Özer gündemde. Günay ise 2. kaleci olarak takımda kalacak ve 20 milyon TL olan ücretinde iyileştirme yapılacak.

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