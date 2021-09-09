Griezmann: 'Atletico'ya dönmek başıma gelen en güzel şey'

İspanya'da transferin son günü eski takımı Atletico Madrid'e katılan Antoine Griezmann imza töreninde konuştu.



Fransız yıldız açıklamasında Atletico'ya transfer olmak için gözüne uyku girmediğini belirterek, "Atletico'ya yeniden dönmeyi çok istedim. 10 gün boyunca uyku uyumadım diyebilirim. O kadar mutluyum ki bunu anlatamıyorum. Şimdi sıra sahada her şeyimi vererek anın tadını çıkarmaya geldi" diye konuştu.



Mutlu olmak için Atletico Madrid'in doğru adres olduğunu bildiğini söyleyen Griezmann, "Son yıllarda başıma gelen en güzel şey Atletico'ya yeniden dönmek oldu" diyerek Barcelona günlerinin kendisi için ne kadar zor geçtiğini göstermiş oldu.



Antoione Griezmann 2019 Temmuz'unda Barcelona'ya 120 milyon euroya transfer edilmiş ve performansı 2 sezon boyunca büyük eleştiri konusu olmuştu. Griezmann Barcelona formasıyla geçen sezon çıktığı 60 maçta 22 gol 15 asist üretti ancak performansı yetersiz görüldü.



