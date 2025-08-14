Gremio, Fenerbahçe'nin yıldızını takipte!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna Brezilya'dan aday çıktı.
GREMIO İLGİLENİYOR
Fabio Vargas'ın edindiği bilgilere göre; Gremio, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca ile ilgileniyor. Brezilya ekibi, Roger Guedes transferinden vazgeçtikten sonra 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu takibe aldı.
Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek haziran ayında sona erecek. Yıldız oyuncunun, 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 resmi maça çıktı ve 12 gol, 2 asistlik katkı verdi.
