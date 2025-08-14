14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-149'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Gremio, Fenerbahçe'nin yıldızını takipte!

Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgileniyor.

calendar 14 Ağustos 2025 10:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna Brezilya'dan aday çıktı.

GREMIO İLGİLENİYOR

Fabio Vargas'ın edindiği bilgilere göre; Gremio, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca ile ilgileniyor. Brezilya ekibi, Roger Guedes transferinden vazgeçtikten sonra 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu takibe aldı.

Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek haziran ayında sona erecek. Yıldız oyuncunun, 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 resmi maça çıktı ve 12 gol, 2 asistlik katkı verdi.  

 
 

