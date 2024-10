Emekli NBA oyuncusu Danny Green, kariyerinde Dallas Mavericks guardı Klay Thompson'ın iki yönlü şutör gard modelini benimseyerek "süper rol oyuncusuna" dönüşebileceğini söyledi.



Green yakın zamanda kariyerini 'Above The Rim with DH 12' podcast'inde değerlendirerek, "çakma Klay Thompson" olabileceğine inandığını paylaştı.



15 yıllık NBA kariyerinde ligin üçlük ve savunma yapma görevlerine odaklanan en iyi oyuncularından biri olarak üç şampiyonluk kazanmış olan Green, bu rolün tarihteki en önemli temsilcilerinden biri olan Thompson gibi olabileceğini iddia etti:



"Yıldız olabileceğimi söyleyemem ama 'süper rol oyuncusu' olabilirdim. 'Çakma Klay Thompson' olabilirdim. Klay yaptığı işte çok iyi. O rolü oynamak kolay bir şey değil."



Kariyerinde dört NBA şampiyonluğu kazanıp beş kez All-Star seçilen Thompson, şutunu hızlı bir şekilde çıkarabilmesi ve olağanüstü bir üçlükçü olmasının yanı sıra, zorlu savunma görevlerini de üstleniyordu.



2009'da Cleveland Cavaliers tarafından ikinci turda draft edilen Green, takımda yer bulmakta zorlanmış ve ilk iki sezonunda iki kez serbest bırakılmıştı. Kariyeri ise Gregg Popovich yönetimindeki rotasyonlarının kritik bir parçası haline geldiği San Antonio Spurs'e katıldığında değişmişti.



Golden State Warriors için önemli bir hücum odak noktası olan Thompson'ın aksine, Green'in birincil hücum opsiyonu olmasına fırsat veren bir rol üstlenmemiş, bunun yerine köşe üçlükleri, nokta şutları ve üst düzey perimetre savunması oynama konusunda uzmanlaşmıştı.