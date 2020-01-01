Green: "Houston dışında başka takıma odaklanmıyorum"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, Batı Konferansı Finalleri'nde LA Clippers ile olası bir karşılaşmaya hazırlanma niyetinde olmadığını söyledi.



Green, Lakers antrenmanında muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Dediğim gibi, bizim dışımızdaki herhangi bir seriye odaklanmıyorum ya da izlemiyorum. Hala yapacak işimiz var. Ben bize ve şu anda Houston'a odaklanıyorum. Bu serinin ya da diğer basketbol maçlarının nasıl geçtiğinden bahsetmek için, işi bitirirsek veya bitirdiğimiz zaman, bir sonraki göreve odaklanacağım. Evde olduğumda gerçekten çok basketbol izlemiyorum.



Zihnimi oyundan farklı bir yere taşımyı, farklı şeyler izlemeyi ya da farklı bir şey yapmayı seviyorum, ister hobi olsun, ister dizi izlemek olsun ya da dışarıda dersler almak olsun, ama evet. Bazı skorları görmek ilginç ve bazı adamlar da iyi oynuyor. O noktaya vardığımızda bir sonraki rakip için hazırlanacağım. Şimdi Houston'a odaklanacağız."



Lakers, Rockets 3-1 karşısında seriye liderlik ediyor. 5. maç ise bu gece oynanacak.



