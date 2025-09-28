28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-0DA
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0DA
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-162'
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-167'
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
1-0DA
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-190'
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
1-1DA
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-126'
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-1DA
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-0DA
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

"Gran Fondo Yalova 2025"te dereceye girenlere ödülleri verildi

Yalova Valiliği öncülüğünde bu yıl ilki gerçekleştirilen "1. Gran Fondo Yalova 2025" bisiklet yarışmasında 273 sporcu yarıştı.

'Gran Fondo Yalova 2025'te dereceye girenlere ödülleri verildi
Yalova Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen yarışma, Deprem Anıtı önünden verilen startla başladı.

700'ün üzerinde güvenlik görevlisinin görev aldığı 80 ve 66 kilometre uzunluklarındaki iki ayrı parkurda yapılan yarışmada, 273 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.


Yarışa merkezden başlayan sporcular, Çiftlikköy, Tavşanlı, Yalova merkez, Çınarcık, Ortaburun ve Termal güzergahlarını geçip denizle yeşil doğanın birleştiği eşsiz manzaranın farkını yaşadı.

Vali Hülya Kaya, yaptığı konuşmada, yapılan yarışın kent için tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Kaya, Gran Fondo'nun dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de her geçen yıl daha çok ilgi gördüğünü anlatarak, "Yarışlar ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarında gerçekleştirilmektedir. Bugün gururla ifade etmek isterim ki Gran Fondo'nun Türkiye'deki 15 destinasyonundan biri Yalova'dır. Hem ilimizin tanıtımı hem de spor turizmini teşvik açısından son derece önemli bir kazanımdır. Bugün ülkemizin dört bir yanındaki 25 farklı ilden gelen 273 sporcumuz, sabahın ilk saatlerinden itibaren pedal çevirerek hem kendi sınırlarını zorladı hem de bizlere örnek olacak bir mücadele ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Vali Kaya, yarışın gençlerin spora teşvik edilmesi, toplumda bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması ve kentin tanıtımına katkısından dolayı büyük değer taşıdığını vurguladı.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kaya, daha sonra uzun parkur kadınlar kategorisi birincisi Aylin Yüce, ikinci Elif İslam ve üçüncü Serra Işıl'a ödüllerini verdi.

Erkekler kategorisinde birinciliği kazanan Gökhan Uzuntaş, ikinci Anton Hrabovskyi ve üçüncü Mert Hüner'e ödülleri, Vali Yardımcısı Bahattin Atçı tarafından verildi.

Program, kısa parkur kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren sporcuların ödülleri ile katkı veren kurum, kuruluş ve sponsorlara plaketlerinin sunulmasıyla son buldu.

 - Yarışmada birincilik kazanan sporcular, Yalova'daki parkurları beğendi

Kadınlar uzun parkur kategorisini 2 saat 3 dakika 9 saniyede bitirerek birinciliği elde eden Aylin Yüce, AA muhabirine, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını ve parkuru çok beğendiğini söyledi.

Özellikle alınan güvenlik önlemlerinin kendilerini çok iyi hissettirdiğini dile getiren Yüce, "İşaretlemeler, ikazcılar dahil herkes güvenliğimiz için elinden gelen her şeyi çok güzel şekilde yaptı. Derecem de çok güzel. Genel klasman birincisi oldum. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Parkuru çok sevdim. Sizi tehlikeye sokacak keskin virajlar, çukur ya da asfalt kalitesizliği gibi şeylerle karşılaşmadım. Gelecek yıllarda da her zaman katılırım." ifadelerini kullandı.

Erkekler uzun parkuru 1 saat 51 dakika 22 saniyede bitirerek birinciliği kazanan Gökhan Uzuntaş ise Bursa'dan yarışmaya katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Organizasyon olsun, yarış parkuru olsun hepsi çok güzeldi. Güvenlik de gayet iyiydi. Kazasız şekilde genel klasmanı birincilikle bitirdim, mutluyum. Gelecek yıllarda da devam ederim. Zaten Bursa'dan geldiğim için burası benim ikinci evim sayılır. Buralarda çokça antrenman yaptım. Buraları biliyorum ve seviyorum. Seneye çok daha güzel yapılacağını tahmin ediyorum."

