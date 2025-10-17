17 Ekim
Graham Potter, İsveç Milli Takımı'na doğru!

İsveç Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için İngiliz teknik adam Graham Potter ile anlaşmaya varmak üzere.

calendar 17 Ekim 2025 19:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Graham Potter, İsveç Milli Takımı'na doğru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Kupası play-off mücadelelerinde karşılaşmamızın muhtemel olduğu İsveç'te, teknik direktör konusunda hareketlilik yaşanıyor.

İsveç Futbol Federasyonu, Graham Potter'ı yeni baş antrenör olarak atamaya hazırlanıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindi.

İlk etapta Mart ayına kadar kısa vadeli bir anlaşma planlanıyor. Bu sürecin ardından hedef, 2026 Dünya Kupası elemelerine güçlü bir başlangıç yapmak.

CHELSEA VE BRIGHTON TECRÜBESİ VAR

Chelsea ve Brighton dönemleriyle tanınan İngiliz teknik direktör Potter'ın, kendisine futbol dünyasında ilk fırsatı veren İsveç'e yardım etmeye istekli olduğu belirtildi.

Federasyonun resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
