Göztepe'ye 1 tweetin faturası: 100 bin TL!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe'ye Çaykur Rizespor maçı hakemi Özgür Yankaya hakkındaki açıklamalar ve sosyal medya paylaşımı nedeniyle ceza yağdırdı.



Rizespor'a 3-2 kaybeden Göztepe, Özgür Yankaya hakkında sosyal medya hesabından, "Görevli olarak geldi. GÖrevini yaptı ve gitti!" şeklinde bir paylaşım yapmış ve başkan Mehmet Sepil, yönetici Talat Papatya ve teknik direktör İlhan Palut hakemle ilgili açıklamalar yapmıştı.



PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"GÖZTEPE A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



GÖZTEPE A.Ş. başkanı MEHMET SEPİL'in, kulüp sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



GÖZTEPE A.Ş. antrenörü İLHAN PALUT hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



GÖZTEPE A.Ş. idarecisi TALAT PAPATYA'nın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



karar verilmiştir."



