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Göztepe'de 3 eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek, ligde 6 haftadır kazanamayan Göztepe'de hedef mutlak galibiyet.

Kaynak: AA
Göztepe'de 3 eksik var
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24 Şubat 2018 10:04
Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada galibiyeti bulunmayan Göztepe, Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Ligde son oynadığı 6 müsabakada üçer beraberlik ve yenilgi alan Göztepe, 23. haftaya 33 puan ve averajla 8. sırada girdi. Deplasmanda son 5 maçta galip gelemeyen Göztepe'nin rakibi Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşma öncesinde 34 puanla 6. durumda yer alıyor.

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor arasında Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.

Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

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