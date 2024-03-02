Göztepe zirve yolunda Boluspor'u ağırlıyor

Trendyol 1. Lig 25. haftasında Göztepe ile Boluspor pazar günü İzmir'de karşılaşacak.



Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Burak Olcar görev yapacak.



Ligde 25. haftaya 49 puanla 3. sıradaki Kocaelispor'un 5 puan önünde giren Göztepe'nin rakibi Boluspor da 39 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.



Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk devresinde konuk olduğu Boluspor'u 2-0 mağlup etmişti.



Son 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe'de Doğan Erdoğan'ın sakatlığı bulunuyor.





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