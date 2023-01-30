Göztepe yeni sayfa açacak

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Erzurumspor FK ve Beyçimento Bandırmaspor maçlarını kazanıp seri yakalayan ve Play-Off umutlarını yeşerten Göztepe zor günleri geride bıraktı.



Aldığı galibiyetlerle ve oynadığı futbolla camianın yüzünü güldüren sarı-kırmızılılar, 4 maçlık iç sahada seyircisiz oynama cezasını da tamamladı. Altay ile 27 Kasım tarihinde Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan derbi maçta çıkan olaylar nedeniyle hem seyircisiz oynama hem de hükmen mağlubiyet cezası alan sarı-kırmızılılar yeni bir sayfa açtı.



Manisa Futbol Kulübü, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor karşılaşmalarını boş tribünler önünde oynayan Göztepe, taraftarına adeta hasret kaldı. Göztepe, bu süreçte Manisa FK ve Bandırmaspor'u yenerken, Bodrumspor ve Sakaryaspor maçlarını ise 1-0 kaybetti. Bu hafta Ankara'da Gençlerbirliği karşısına çıkacak İzmir ekibi, ertesi hafta evinde Dyorex Boluspor'u ağırlayacak.



Göztepeli futbolseverler ise 2 ayı aşkın bir zaman sonra takımlarına kavuşacak. Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, taraftar olmadan maçların çok zorlu geçtiğini belirterek, "Biz taraftarımızın varlığını içimizde hissettik. Evimizde seyircimizden yoksun oynamak çok zordu. Gelen galibiyetler ve taraftarımıza kavuşacak olmamız bizim için büyük motivasyon kaynağı" dedi.





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