Göztepe transfer yaptı ama açıklamadı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Fildişi Sahilli santrfor Loue Bayere Junior'ı satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.



İsveç'in Hammarby kentinden kiralanan 22 yaşındaki oyuncunun lisans işlemleri tamamlandı.



Göztepe Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle bu transferi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden duyurmadı.



Öte yandan 19 yaş altı takımı için transfer edilen 18 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Anthony Junior Dennis'in de lisansı çıkartıldı.





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