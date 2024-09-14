Göztepe, transfer dönemini 13 yeni isimle tamamladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde 7'si kiralık olmak üzere 13 yeni futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Göztepe, transfer dönemini 13 yeni isimle tamamladı
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14 Eylül 2024 12:59
Göztepe, 2024-2025 sezonu birinci transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için toplam 13 yeni futbolcu transfer etti ve genç bir ekiple sezona umutlu bir başlangıç yaptı.

Göztepe, Slavia Sofya'dan Isaac Solet, Hellas Verona'dan Koray Günter, Southampton'dan Juan Santos da Silva ile Kuryu Matsuki, Zulte Waregem'den Novatus Miroshi, Flamengo'dan Victor Hugo ve Chelsea'dan David Datro Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna dahil ederken, bazı futbolcularla satış opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip bu isimlerin yanı sıra geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Mateusz Lis'in Southampton'dan bonservisini alırken, İskenderunspor'dan Emircan Seçgin, AEL Limasol'dan Djalma Silva, Fatih Karagümrük'ten Nazım Sangare, Bodeaux'tan Malcolm Bokele ve Ankara Keçiörengücü'nden Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etti.

İzmir temsilcisi bu futbolculardan Ekrem Kılıçarslan'ı sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladı.

 Transferlerin yaş ortalaması 24,2

Yeni oyuncularının yaş ortalamasının 24,2 olduğu Göztepe'de yeni futbolculardan 30 yaşındaki Nazım Sangare, 29 yaşındaki Koray Günter ile Djalma Silva en yaşlı isimler oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte 20 yaşındaki Hugo ile 21 yaşındaki Fofana, Miroshi ve Matsuki de en genç isimler olarak dikkati çekti.

Fofana 76. yabancı futbolcu

Süper Lig'de 31. sezonunu geçiren Göztepe'nin dün kadrosuna dahil ettiği David Datro Fofana sarı-kırmızılı ekip Süper Lig geçmişindeki 76. yabancı futbolcusu oldu. Fofana, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosunda yer alan Victor Hugo gibi henüz sarı-kırmızılı formayı giymedi.

Bugüne kadar 40 ülkeden isimlerin yer aldığı İzmir temsilcisinde bu sezon ilk kez Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Japonya ve Tanzanya'dan futbolcu mücadele edecek.

Toplam Brezilyalı 12 futbolcunun forma giydiği Göztepe'de, dörder Fransız ve Nijeryalı mücadele etti.

 En fazla forma giyen Andre Castro

Göztepe'de Andre Castro 96 maçla en fazla müsabakaya çıkan yabancı isim olurken, Castro'yu 93 müsabakayla Beto ve 82 maçla Titi takip etti.

Yabancı futbolcular içinde 20 gole imza atan Cherif Ndiaye en golcü isim konumunda bulunurken, Adis Jahovic 19, Andre Castro 11 gol kaydetti.

Göztepe'nin Fofana ve Hugo dışındaki yabancı futbolcuları ve forma giydikleri maç sayıları şöyle:

Futbolcu Ülke  Maç
Makan Baku Almanya 20
Eber Dario Fernandez Arjantin 7
Oscar Scarione Arjantin 17
Sokol Cikalleshi Arnavutluk 7
Peter Antonio Zulj Avusturya 16
Dino Arslanagic Belçika 31
Dzenan Burekovic Bosna Hersek 29
Kenan Piric Bosna Hersek 4
Marko Mihojevic Bosna Hersek 25
Djalma Silva Brezilya 4
Guilherme Brezilya 10
Heliton Dos Santos Brezilya 4
Juan Santos da Silva Brezilya 3
Kadu Brezilya 27
Lourency Do Nascimento Rodrigues Brezilya 30
Marcio Mossoro Brezilya 39
Rogerio de Mello Brezilya 4
Romulo Cardoso Brezilya 4
Titi Brezilya 82
Wallace Reis Silva Brezilya 50
Cameron Jerome Büyük Britanya 50
Nabil Ghilas Cezayir 29
Rachid Djebaili Cezayir 16
Ludek Zdrahal Çekya 8
John Nielsen Danimarka 19
Lasse Nielsen Danimarka 3
Kamal Ouejdide Fas 10
Oussama Tannane Fas 5
Reda Ereyahi Fas 9
Adama Traore Fildişi Sahili 27
Axel Ngando Fransa 30
Leo Schwechlen Fransa 28
Mathieu Peybernes Fransa 9
Yoan Gouffran Fransa 46
Andre Poko Gabon 57
Bubacarr Sanneh Gambiya 2
Joseph Amoah Gana 3
Lumor Agbenyenu Gana 9
Richard Kingson (Faruk Gürsoy) Gana 19
Helman Nkosiyetha Mkalele Güney Afrika 53
Pollen Dumisani Ndhlanya Güney Afrika 4
Jacques François Moubandje İsviçre 8
Franco Matias Di Santo İtalya 15
Stefano Napoleoni İtalya 44
Kuryu Matsuki Japonya 1
Malcolm Bokele Kamerun 3
Ndayi Kalenga Kongo 3
Celso Borges Kosta Rika 53
Balazs Megyeri Macaristan 2
Peter Kabat Macaristan 12
Adis Jahovic Makedonya 69
Fousseni Diabate Mali 18
Anderson Esiti Nijerya 20
Anthony Junior Dennis Nijerya 4
Brown Ideye Nijerya 35
Obinna Nwobodo Nijerya 60
Zlatko Tripic Norveç 42
Isaac Solet Orta Afrika Cumhuriyeti 4
Emilio Ariel Aldamajara Paraguay 25
Kamil Wilczek Polonya 14
Mateusz Lis Polonya 2
Radoslaw Majdan Polonya 31
Andre Castro Portekiz 96
Beto Portekiz 93
Cherif Ndiaye Senegal 69
Demba Ba Senegal 13
Lamine Gassama Senegal 74
Milos Kosanovic Sırbistan 22
Miroslaw Barcik Slovakya 10
David Tijanic Slovenya 37
Rajko Rotman Slovenya 27
Novatus Miroshi Tanzanya 3
Wilker Jose Angel Romero Venezuela 15
Mirza Music Yugoslavya 7
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