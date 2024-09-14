Göztepe, transfer dönemini 13 yeni isimle tamamladı

Futbolcu Ülke Maç Makan Baku Almanya 20 Eber Dario Fernandez Arjantin 7 Oscar Scarione Arjantin 17 Sokol Cikalleshi Arnavutluk 7 Peter Antonio Zulj Avusturya 16 Dino Arslanagic Belçika 31 Dzenan Burekovic Bosna Hersek 29 Kenan Piric Bosna Hersek 4 Marko Mihojevic Bosna Hersek 25 Djalma Silva Brezilya 4 Guilherme Brezilya 10 Heliton Dos Santos Brezilya 4 Juan Santos da Silva Brezilya 3 Kadu Brezilya 27 Lourency Do Nascimento Rodrigues Brezilya 30 Marcio Mossoro Brezilya 39 Rogerio de Mello Brezilya 4 Romulo Cardoso Brezilya 4 Titi Brezilya 82 Wallace Reis Silva Brezilya 50 Cameron Jerome Büyük Britanya 50 Nabil Ghilas Cezayir 29 Rachid Djebaili Cezayir 16 Ludek Zdrahal Çekya 8 John Nielsen Danimarka 19 Lasse Nielsen Danimarka 3 Kamal Ouejdide Fas 10 Oussama Tannane Fas 5 Reda Ereyahi Fas 9 Adama Traore Fildişi Sahili 27 Axel Ngando Fransa 30 Leo Schwechlen Fransa 28 Mathieu Peybernes Fransa 9 Yoan Gouffran Fransa 46 Andre Poko Gabon 57 Bubacarr Sanneh Gambiya 2 Joseph Amoah Gana 3 Lumor Agbenyenu Gana 9 Richard Kingson (Faruk Gürsoy) Gana 19 Helman Nkosiyetha Mkalele Güney Afrika 53 Pollen Dumisani Ndhlanya Güney Afrika 4 Jacques François Moubandje İsviçre 8 Franco Matias Di Santo İtalya 15 Stefano Napoleoni İtalya 44 Kuryu Matsuki Japonya 1 Malcolm Bokele Kamerun 3 Ndayi Kalenga Kongo 3 Celso Borges Kosta Rika 53 Balazs Megyeri Macaristan 2 Peter Kabat Macaristan 12 Adis Jahovic Makedonya 69 Fousseni Diabate Mali 18 Anderson Esiti Nijerya 20 Anthony Junior Dennis Nijerya 4 Brown Ideye Nijerya 35 Obinna Nwobodo Nijerya 60 Zlatko Tripic Norveç 42 Isaac Solet Orta Afrika Cumhuriyeti 4 Emilio Ariel Aldamajara Paraguay 25 Kamil Wilczek Polonya 14 Mateusz Lis Polonya 2 Radoslaw Majdan Polonya 31 Andre Castro Portekiz 96 Beto Portekiz 93 Cherif Ndiaye Senegal 69 Demba Ba Senegal 13 Lamine Gassama Senegal 74 Milos Kosanovic Sırbistan 22 Miroslaw Barcik Slovakya 10 David Tijanic Slovenya 37 Rajko Rotman Slovenya 27 Novatus Miroshi Tanzanya 3 Wilker Jose Angel Romero Venezuela 15 Mirza Music Yugoslavya 7





Göztepe, 2024-2025 sezonu birinci transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için toplam 13 yeni futbolcu transfer etti ve genç bir ekiple sezona umutlu bir başlangıç yaptı.Göztepe, Slavia Sofya'dan Isaac Solet, Hellas Verona'dan Koray Günter, Southampton'dan Juan Santos da Silva ile Kuryu Matsuki, Zulte Waregem'den Novatus Miroshi, Flamengo'dan Victor Hugo ve Chelsea'dan David Datro Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna dahil ederken, bazı futbolcularla satış opsiyonlu sözleşme imzaladı.Sarı-kırmızılı ekip bu isimlerin yanı sıra geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Mateusz Lis'in Southampton'dan bonservisini alırken, İskenderunspor'dan Emircan Seçgin, AEL Limasol'dan Djalma Silva, Fatih Karagümrük'ten Nazım Sangare, Bodeaux'tan Malcolm Bokele ve Ankara Keçiörengücü'nden Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etti.İzmir temsilcisi bu futbolculardan Ekrem Kılıçarslan'ı sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladı.Yeni oyuncularının yaş ortalamasının 24,2 olduğu Göztepe'de yeni futbolculardan 30 yaşındaki Nazım Sangare, 29 yaşındaki Koray Günter ile Djalma Silva en yaşlı isimler oldu.Sarı-kırmızılı ekipte 20 yaşındaki Hugo ile 21 yaşındaki Fofana, Miroshi ve Matsuki de en genç isimler olarak dikkati çekti.Süper Lig'de 31. sezonunu geçiren Göztepe'nin dün kadrosuna dahil ettiği David Datro Fofana sarı-kırmızılı ekip Süper Lig geçmişindeki 76. yabancı futbolcusu oldu. Fofana, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosunda yer alan Victor Hugo gibi henüz sarı-kırmızılı formayı giymedi.Bugüne kadar 40 ülkeden isimlerin yer aldığı İzmir temsilcisinde bu sezon ilk kez Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Japonya ve Tanzanya'dan futbolcu mücadele edecek.Toplam Brezilyalı 12 futbolcunun forma giydiği Göztepe'de, dörder Fransız ve Nijeryalı mücadele etti.Göztepe'de Andre Castro 96 maçla en fazla müsabakaya çıkan yabancı isim olurken, Castro'yu 93 müsabakayla Beto ve 82 maçla Titi takip etti.Yabancı futbolcular içinde 20 gole imza atan Cherif Ndiaye en golcü isim konumunda bulunurken, Adis Jahovic 19, Andre Castro 11 gol kaydetti.Göztepe'nin Fofana ve Hugo dışındaki yabancı futbolcuları ve forma giydikleri maç sayıları şöyle: