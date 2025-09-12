12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
2-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Göztepe sona getirdi, Başakşehir imzaladı!

Rams Başakşehir, Rennes forması giyen Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

calendar 12 Eylül 2025 17:23
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Göztepe sona getirdi, Başakşehir imzaladı!
Süper Lig'de transfer sezonun bitimine saatler kala Göztepe imzaya çok yaklaştığı milli oyuncular kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım'ı Başakşehir'e kaptırdı.

Fransa'nın Rennes takımı ile iki futbolcu için tüm şartlarda anlaşan Sport Republic şirketi, maaşları konusunda Doğan ve Bertuğ'u ise ikna edemedi. Takımdaki dengeleri gözeterek iki milli yıldıza yüksek ücret ödemek istemeyen yönetimin pazarlıkları sonuçsuz kalınca Başakşehir devreye girdi. İstanbul ekibi hem Rennes'le hem de oyuncularla anlaşıp transferi resmen bitirdi. Başakşehir'in ikili için 3.4 milyon Euro bonservis ve sonraki satışlarından yüzde 15 pay vereceği öğrenildi.

TRANSFER TEPKİSİ

Göztepeli futbolseverler ise transferin bitme aşamasına gelmişken sonuçlanmamasına tepki gösterdi. Taraftarlar, Romulo, Emersonn ve Tijanic'in satışından 30 milyon Euro civarında bonservis geliri elde edildiğini belirterek sosyal medyada, Sport Republic yönetimini sert dille eleştirdi. Göztepeliler yaptıkları yorumlarda, "Artık zaman da kalmadı, sabrımız da. Göztepe'nin ciddi eksikleri var, golcüler gitti yerleri dolmadı. 30 milyon Euro'yu takıma harcamayacaksanız Romulo'yu neden sattınız" gibi mesajlar yayınladı.


GÖZTEPE'YE GENÇ YILDIZ ADAYI

Transferde 3 yıldır Afrika ve Brezilya'da Sport Republic scout ekiplerinin keşfettiği gençlere yönelen Göztepe, Fildişi Sahilli U20 Milli Takım oyuncusu Zakaria Tindano ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İki kanatta da görev yapan 18 yaşındaki futbolcu, Nijer Milli Takımı ile oynanan son U20 müsabakasında maçın oyuncusu seçildi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
