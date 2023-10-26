Göztepe savunması göz doldurdu

Geride kalan 9 maçta kalesinde sadece 4 gol gören Göztepe ligin en iyi defans grafiğini çizdi.



17 takım arasında en az gol yiyen ekip olan Göztepe, kazandığı maçların hiçbirinde topu ağlarında görmedi.



Altay, Manisa FK ve Adanaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-0, Şanlıurfaspor'u da 3-0 mağlup eden Göz-Göz, Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Göztepe sadece Sakaryaspor, Çorum FK ve Bandırmaspor'dan gol yedi. Göztepe gol yediği 3 maçta Sakaryaspor ve Çorum FK'ya yenilirken, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon da en az gol yiyen takımlardan biri olan Göztepe, play-off oynamayı başarmıştı.



