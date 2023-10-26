29 Ekim

Göztepe savunması göz doldurdu

1'inci Lig'de son olarak evinde Şanlıurfaspor'u 3-0 yenip 4'te 4 yapan ve Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Göztepe, özellikle savunma performansıyla parmak ısırttı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe savunması göz doldurdu
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26 Ekim 2023 15:04
Geride kalan 9 maçta kalesinde sadece 4 gol gören Göztepe ligin en iyi defans grafiğini çizdi.

17 takım arasında en az gol yiyen ekip olan Göztepe, kazandığı maçların hiçbirinde topu ağlarında görmedi.

Altay, Manisa FK ve Adanaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-0, Şanlıurfaspor'u da 3-0 mağlup eden Göz-Göz, Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Göztepe sadece Sakaryaspor, Çorum FK ve Bandırmaspor'dan gol yedi. Göztepe gol yediği 3 maçta Sakaryaspor ve Çorum FK'ya yenilirken, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon da en az gol yiyen takımlardan biri olan Göztepe, play-off oynamayı başarmıştı.

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