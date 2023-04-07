Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Göztepe 1-0 kazandı.
Karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü 51. dakikada Kenneth Obinna Mamah attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor'un ligdeki 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Karadeniz ekibi bu seride 15 galibiyet ve 5 beraberlik almıştı.
Ligde arka arkaya 4. galibiyetini alan Göztepe, 47 puana yükseldi. Samsunspor 63 puanda kaldı.
Göztepe, ligde hafta arasında 11 Nisan'da Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, aynı tarihte Tuzlaspor'u ağırlayacak.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Oğuz Kağan Çalışır
Göztepe: Arda Özçimen, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Dk. 46 Lukas Erhan Gottwalt), Tarık Çamdal (Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik), Aliou Traore (Dk. 71 Ngalina), Yalçın Kayan (Dk. 84 Hikmet Çiftçi), Palmer, İsmail Köybaşı, Mamah, Kvasina
Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 73 Fofana), Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Emre Demir), Benasser (Dk. 64 Osman Çelik), Cihan Kahraman (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Soner Gönül, Laura, Tanque (Dk. 64 Tomane)
Gol: Dk. 51 Mamah (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 48 Aliou Traore, Dk. 73 Palmer (Göztepe), Dk. 66 Soner Gönül, Dk. 86 Yusuf Abdioğlu (Yılport Samsunspor)
Karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü 51. dakikada Kenneth Obinna Mamah attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor'un ligdeki 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Karadeniz ekibi bu seride 15 galibiyet ve 5 beraberlik almıştı.
Ligde arka arkaya 4. galibiyetini alan Göztepe, 47 puana yükseldi. Samsunspor 63 puanda kaldı.
Göztepe, ligde hafta arasında 11 Nisan'da Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, aynı tarihte Tuzlaspor'u ağırlayacak.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Oğuz Kağan Çalışır
Göztepe: Arda Özçimen, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Dk. 46 Lukas Erhan Gottwalt), Tarık Çamdal (Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik), Aliou Traore (Dk. 71 Ngalina), Yalçın Kayan (Dk. 84 Hikmet Çiftçi), Palmer, İsmail Köybaşı, Mamah, Kvasina
Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 73 Fofana), Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Emre Demir), Benasser (Dk. 64 Osman Çelik), Cihan Kahraman (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Soner Gönül, Laura, Tanque (Dk. 64 Tomane)
Gol: Dk. 51 Mamah (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 48 Aliou Traore, Dk. 73 Palmer (Göztepe), Dk. 66 Soner Gönül, Dk. 86 Yusuf Abdioğlu (Yılport Samsunspor)
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