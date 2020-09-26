Göztepe, Guilherme'nin transferini bitirdi

Göztepe, Trabzonspor'dan Guilherme'yi kadrosuna katmak için bu sabah saatlerinde İzmir'de bir otelde görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/pNeWmhTTdK



— Sporx (@sporx) September 26, 2020

Göztepe dış transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı PAOK ekibinin Boşnak stoperi Marko Mihojevic'in transferini önceki gece duyururken dün bir takviye daha yaptı.Yönetim bir süredir büyük çaba harcadığı Trabzonspor'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin transferini mutlu sonla noktaladı. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı 29 yaşındaki Sambacı, dün Trabzon'daki eşyalarını toplayarak İzmir'e geldi. Yönetimle dün son bir kez daha görüşen Guilherme ile aradaki son pürüzler de giderildi. Sarı-kırmızılıların Guilherme için Trabzonspor'a bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi.Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 100 bin Euro kazanan tecrübeli orta saha oyuncusunun Göztepe ile 700 bin Euro'ya anlaştığı kalan 400 bin Euro'yu ise Karadeniz temsilcisinin ödeyeceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.Geçen sezon devre arasında Yeni Malatya'dan Trabzon'a transfer olan Guilherme, Süper Lig'de 64 maça çıkı. Bu maçlarda rakip fileleri 10 kez sarsma başarısını gösteren Brezilyalı futbolcu 14 de asist yaptı. Braga'da yetişen futbolcu Benevento, Gil Vicente ve Legia Varşova'da oynadı.