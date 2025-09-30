30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Göztepe geçen sezondan 1 puan önde

Süper Lig'de 7. haftanın sonunda 13 puanla 4. sırada yer alan Göztepe, geçen sezona yakın bir performans ortaya koydu.

calendar 30 Eylül 2025 15:37 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 17:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe geçen sezondan 1 puan önde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de son olarak deplasmanda Eyüpspor'la golsüz berabere kalıp namağlup 13 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, geçen sezona yakın bir performans ortaya koydu.

İlk 7 maçlar baz alındığında Göztepe 2024-2025 sezonunda yine Stanimir Stoilov yönetiminde 12 puan topladı. Geçen sezon 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar 12 puan toplayıp 6'ncı sırada yer aldı. Göztepe geçen sezonun ilk 7 maçında evinde Bodrum FK, Kayserispor ve Sivasspor'u yenerken, Antalyaspor (D), Fenerbahçe, Alanyaspor'la (D) berabere kalıp sadece Samsunspor'a (D) kaybetti.

Bu sezona Avrupa hedefiyle giren Göztepe 7 karşılaşmada 3 galibiyet aldı, 4 maçında ise rakipleriyle yenişemedi. Çaykur Rizespor (D), Fatih Karagümrük (D) ve Beşiktaş maçlarını kayıpsız geçen İzmir ekibi, Fenerbahçe, Konyaspor, Kayserispor (D) ve Eyüpspor (D) maçlarında hanesine 1'er puan yazdırdı. Göztepe geçen sezon 7 maçta 14 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Bu sezon ise Göztepe 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve sadece 2 kez kalesinde golü gördü. Üst sıralarda kendine yer bulan Göztepe 8'inci maçında pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.