Göztepe - F.Bahçe maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan ve ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle biten ilk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Geçen hafta zorlandık maçın adamı seçerken, Kim mi Mesut mu diye? Mesut'un yavaş pası, Kim'in tereddütü. %70 Mesut, %30 Kim hatası.



Göztepe maçı Fenerbahçe için bir final. Pereira da 0-0 bana uyar kadrosuyla çıkmış. Orta sahasının 3'ü de savunma orta sahası. Crespo, Meyer ve Zajc. İlk yarıda Fenerbahçe adına en etkili oyuncu Ferdi'ydi. Hücum ve savunmada. Hücumda delici koşular yaptı. Fenerbahçe'nin hücumda en etkili oyuncusunun Ferdi olması başlı başına problem.



Fenerbahçe, 90'da 1-1'i bulsa sevinmem. Fenerbahçe'ye 1 puan bu maçta artı yazmaz.



30 ila 46 arası Göztepe oyuna ortak oldu. Jahovic'in kafa vuruşu geldi önce. Orada Fenerbahçe S.O.S verdi. Sistemler futbolda çok önemlidir. 4'lü sisteme dönmesi lazım derken, önemli olan oyuncu kadronuzun ne olduğu.



Fenerbahçe 4-3-3 oynuyor. Bana göre Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki orta sahalar içerisinde Zajc'ı daha çok beğendim. Kazanmak zorunda olduğunuz maçta en yetenekli iki oyuncunuz İrfan ve Mesut'u savunmacıların kucağına attınız. Orta sahada Sosa da yok. Bu orta saha oyuncularıyla etkili olamazsınız. Serdar Dursun da tam Atınç'a göre santrfor.



4-3-3 oynayacaksan Berisha ile oynarsın. Berisha, Galatasaray maçında iyi oynamadı ama Mesut ve İrfan'a alan açtı. Mesut merkezden gelip gol attı Galatasaray'a. Serdar Dursun iki stoperin arasında üçüncü duruyor, orası hiç açılmıyor. Mesut'un markajdan çıkması lazım. Mesut, 35. dakikada kendiliğinden orta saha oynamaya başladı. Novak'ın sakatlandığı pozisyonda 35-40 metre müthiş pas attı.



METİN TEKİN



Vitor Pereira oyuncu değiştirecektir. Oyuncu seçimlerine hiç katılmıyorum. Pereira ile aynı pencereden bakamıyorum. Fenerbahçe orta sahayı alamadı, kesin değişiklik gelecektir. En az iki oyuncu değişir.



ÖNDER ÖZEN



Göztepe'de çok ciddi sıkıntılar var. Puan olarak beklenenden çok geride kaldılar. Bu maça dönüm noktası olarak baktılar. Çok sert bir Göztepe gördük. Hepsi mücadele ediyor. Çok ciddi Göztepe motivasyonu var. Fenerbahçe önde baskı yaptı ama sonuç çıkmaıd. Göztepe baskısından sonuç çıktı. Göztepe hep birlikte baskı yaptı. Zaten gol de o şekilde geldi. Fenerbahçe fizikle oynamaya çalıştığı 15 dakikadan sonuç alamadı. Topu kaleye götüremedi, topu yaratıcı oyuncularıyla buluşturamadı. Fenerbahçe'nin attığı kornerler, Göztepe için büyük silahtı. Göztepe, Fenerbahçe kornerlerinde gol atardı. 20. dakikadan sonra oyunu Soner Aydoğdu yönetiyor. Göztepe istediklerini yapıyor. Fenerbahçe ne tasarladı? Tam emin değilim. iha Zajc hiç yok. Migel Crespo'ya ben dokunmyayım, aman! Dokunulmaz! Fenerbahçe bir anda demoralize oldu. Mesut Özil gibi en akıllı adamın bir hatası var. Fenerbahçe için çevirmek kolay olmayacak.



VOLKAN DEMİREL



Sosa'nın yedek kulübesinde oturmasına anlam veremiyorum! Fenerbahçe ikinci yarıya daha topla iş yapabilecek Sosa, Pelkas, Rossi gibi oyuncuları kullanmalı. Kritik maç. Kazanırsan yukarıya doğru, kaybedersen bu sıralarda oynarsın. Fenerbahçe ikinci yarıda 2-1, 3-1 kazanmalı!



FEYYAZ UÇAR



El Maestro doğru bir taktik anlayışıyla sahada. Halil santrfor gibi oynuyor. Fenerbahçe'nin oyun kurmasını engelliyorlar. İkinci yarı ne kadar devam edecekler bilmiyorum. Meyer oyunda çok yok. İrfan ve Mesut'un paslaşmaları dışında varyasyon yok Fenerbahçe'de.



TUGAY KERİMOĞLU



Fenerbahçe, oyun kurmakta çok zorlanıyor. Mesut ve İrfan'ı da besleyen yok. Problem, sıkıntı göbekte.



ERMAN TOROĞLU



İlk yarıda İrfan Can'ın gözüne gelen bayrak var akla gelen. Mesut'un Göztepe'ye asist yapması var, başka da bir şey kalmadı aklımda. Fenerbahçe bir yere kadar götürüyor ama orada topu uzaklaştırır gibi pas atmaya çalışıyorlar. İki takım da başı kesilmiş tavuklar gibi koşuyorlar. Bundan sonra her takım için her maç sakat ligde. 3. bölgeye gidince doğru düzgün pas atamadı Fenerbahçeliler. Jahovic'in bir kafa pozisyonu var, iyi vuramadı ama Berke iyi çıkardı onu. Fenerbahçe'de oyuncular gergin, Mesut biraz daha rahat gözüktü. Pelkas nasıl bu hale geldi, inanılır gibi değil. Pereira, inat ediyordu 4'lü için ama döndürdüler. Hani dönmeyecekti? Bunu gören futbolcu, teknik direktörün otoritesini sorguluyor. Fenerbahçe'de futbolcular teknik direktöre inanmıyorlar.



TÜMER METİN



Rotasyon, rotasyon, rotasyon... Hafta 14 ya, hafta 30 falan değil yani. Millet yorgunluktan ölmüyor. Hafta 14 ve 13 puan farkla çıkıyorsun maça, sen elindeki en iyi kadroyla başla.



Mesut, Jahovic'e asist yaptı deniyor. Meyer, Crespo ve Zajc'lı orta saha, birden ikiye taşımadı seni. İkiden üçe zaten çıkamadın. Mesut, herkesten top istedi ama alamadı, bu yüzden geldi birinci bölgeye.



Ne yapacaksın şimdi yap! Ne konuşuluyor soyunma odasında? Kim varsa içeri atacaksın şimdi. Niye baştan başlamıyorsun, niye ilk 45'i çöpe atıyorsun?





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