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Göztepe'den üç transfer hamlesi! Sabra İzmir'de

Göztepe, Rhaldney Gomes ve Janderson Costa ile prensipte anlaşırken, Ürdünlü genç forvet İbrahim Sabra sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak.

calendar 30 Haziran 2025 15:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'den üç transfer hamlesi! Sabra İzmir'de
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Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde top başı yaptı.

Göz-Göz'de Adana Demirspor'dan gelen sağ bek Arda Okan ve Brezilyalı yeni transfer stoper Allan Godoi de ilk antrenmanda yer aldı.



6 Temmuz'a kadar Urla'da hazırlıklarını sürdürecek sarı-kırmızılılar, ardından ikinci etap kampı için Slovenya'ya hareket edecek.

20 Temmuz'a kadar Slovenya'da çalışacak Göztepe, burada 10 Temmuz'da Bulgaristan'ın CSKA 1948, 13 Temmuz'da Hırvatistan'ın Rijeka takımları ile özel maça çıkacak. Slovenya'da en az 4 ya da 5 hazırlık maçı oynamayı planlayan Göztepe yurt dışı kampını tamamlayacak.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Brezilya'dan Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes ve Vitoria'nın 25 yaşındaki forveti Janderson Costa ile prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı İzmir'e getirdi. Ailesi ile birlikte kente gelen 19 yaşındaki golcü sağlık kontrollerinin ardından Göz-Göz ile resmi sözleşme imzalayacak.


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