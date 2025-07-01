Göztepe'den, Dorukhan Toköz'e yakın markaj!

Yeni sezonda büyük hedefler peşinde koşacak Göztepe, transfere hız verdi.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu Eyüpspor'da tamamlayan ve takımdan ayrılan Dorukhan Toköz için girişimlere başladı. 29 yaşındaki milli orta sahayla yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.
Geçen sezon Eyüpspor formasıyla 22 karşılaşmada boy gösterdi. Tecrübeli maestro, 14 kez de A Milli Takım forması giydi.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu Eyüpspor'da tamamlayan ve takımdan ayrılan Dorukhan Toköz için girişimlere başladı. 29 yaşındaki milli orta sahayla yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.
Geçen sezon Eyüpspor formasıyla 22 karşılaşmada boy gösterdi. Tecrübeli maestro, 14 kez de A Milli Takım forması giydi.