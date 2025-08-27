27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Göztepe'den 900 bin euroya büyük iş; Juan Silva

Süper Lig takımlarından Göztepe, Juan Silva transferini 900 bin euroya tamamlayarak yine önemli bir transfer yaptı.

calendar 27 Ağustos 2025 14:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de cuma günü evinde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, Juan Silva transferini çok karlı bitirdi. Geçen sezon Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan 23 yaşındaki Brezilyalı golcünün bonservisi sadece 900 bin Euro karşılığında alındı.

Juan'la 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Göztepe gelecek vadeden Brezilyalı golcüyü bu sezon vitrine çıkarmayı hedeflerken, olası bir satış durumunda İzmir ekibi yine büyük kar elde edecek.

Geçen sene diğer Brezilyalı forvet Romulo'yu Atletico Paranaense'den 2,5 milyon Euro bonservisle transfer eden Göztepe yönetimi, yıldız futbolcusunu Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon Euro bedelle satarak büyük gelir elde etti. Juan'da da aynı politikayı izleyen kurmayların bu hamlesi önemli bir transfer başarısı olarak gösterildi.


Ligin 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen ve Fatih Karagümrük deplasmanında görev alamayan Juan, Konyaspor maçıyla yeniden formasına kavuşacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
