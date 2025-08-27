Süper Lig'de cuma günü evinde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, Juan Silva transferini çok karlı bitirdi. Geçen sezon Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan 23 yaşındaki Brezilyalı golcünün bonservisi sadece 900 bin Euro karşılığında alındı.Juan'la 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Göztepe gelecek vadeden Brezilyalı golcüyü bu sezon vitrine çıkarmayı hedeflerken, olası bir satış durumunda İzmir ekibi yine büyük kar elde edecek.Geçen sene diğer Brezilyalı forvet Romulo'yu Atletico Paranaense'den 2,5 milyon Euro bonservisle transfer eden Göztepe yönetimi, yıldız futbolcusunu Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon Euro bedelle satarak büyük gelir elde etti. Juan'da da aynı politikayı izleyen kurmayların bu hamlesi önemli bir transfer başarısı olarak gösterildi.Ligin 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen ve Fatih Karagümrük deplasmanında görev alamayan Juan, Konyaspor maçıyla yeniden formasına kavuşacak.