Göztepe'de Lundqvist İsveç yolcusu

Göztepe'de orta saha oyuncusu Roman Pascal Lundqvist'e ülkesi İsveç'ten talip çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Lundqvist İsveç yolcusu
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01 Ağustos 2024 16:53
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği yabancı oyuncularını elinden çıkarmak isteyen Göztepe'de orta saha oyuncusu Roman Pascal Lundqvist'e ülkesi İsveç'ten talip çıktı.

Yeni sezon planlamasında yer almayan 27 yaşındaki orta saha için Goteborg takımının sarı-kırmızılılara teklif götürdüğü bildirildi. Geçen senenin devre arasında Norveç'in Sarpsborg ekibinden Göz-Göz'e gelen Lundqvist'in de ülkesinde kariyerine devam etmek istediği ve transferin en kısa sürede gerçekleşeceği ifade edildi.

Göztepe'de 17 maça çıkan ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11 başlayan deneyimli futbolcu az süre bulmasına rağmen 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Göztepe'de Lundqvist'in yanı sıra Danimarkalı stoper Lasse Nielsen'le de yollar kesin olarak ayrılacak. Yabancı kontenjanını rahatlatmak isteyen yönetim en az 4 futbolcuyu daha kadrosuna dahil edecek.
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