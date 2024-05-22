Göztepe, Anthony Dennis'in sözleşmesini uzattı

Göztepe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe, Anthony Dennis'in sözleşmesini uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2024 16:34
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Dennis'le 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dennis, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız şampiyonluğun ardından kulübüm ile yeni sözleşme imzaladığım için mutluluk duyuyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek bana güvenen herkesi gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery