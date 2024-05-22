Göztepe, Anthony Dennis'in sözleşmesini uzattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı.Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Dennis'le 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Dennis, şunları kaydetti:"Yaşadığımız şampiyonluğun ardından kulübüm ile yeni sözleşme imzaladığım için mutluluk duyuyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek bana güvenen herkesi gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."