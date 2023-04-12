Göztepe, 29 hafta sonra play-off hattına yükseldi

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup eden ve averajla 6. sırada yer alan Göztepe, bitime 6 hafta kala play-off için iddiasını sürdürdü.



Göztepe, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e çıkacağı ve sonraki 5 ekibin play-off oynayacağı ligde en son 4 puana ulaştığı 2. haftada averajla 5. sırada yer aldı.



Söz konusu haftadan sonra kendisine ilk 7 sırada yer bulamayan sarı-kırmızılı ekip, kendisi gibi play-off iddiasını sürdüren Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yenerek 50 puanla 6. sıraya yükseldi ve 29 hafta sonra play-off barajına girdi.



- 15. sıraya kadar düştüğü ligde yükselmeyi başardı



Göztepe sezon içinde zaman zaman gerilere düşmesine rağmen play-off hattına kadar çıkma başarısı gösterdi.



Ligin 9. haftasında 15. sıraya kadar düşen sarı-kırmızılı ekip, 28. haftada 11. sıraya kadar tırmandı. 29. haftada 9. sıraya çıkan ve 31. haftada bir basamak daha yükselen Göztepe, Ankara Keçiörengücü galibiyetiyle 6.'lığı yakaladı.



Sezonun 35. haftasında ligden çekilen Adanaspor karşısında hükmen galibiyet alacak Göztepe, 33. haftada 16 Nisan Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek.



Sarı-kırmızlı ekip, daha sonra Altay (D), Manisa FK (D), Çaykur Rizespor ve Bodrumspor'la (D) karşılaşacak.



- Yenilmezlik serisi 8 maça çıktı



Üst üste 5. galibiyetine ulaşan Göztepe, en son Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduğu ligin son 8 maçında 6 galibiyet (1'i hükmen) ve 2 beraberlik yaşadı.



Ankara Keçiörengücü karşısında fileleri havalandıran savunma oyuncuları Atınç Nukan ile Marko Mihojevic bu sezon ilk gollerini atma başarısı gösterdi.



Ligin 32. haftasındaki karşılaşmada takımının diğer golünü atan Kenneth Mamah ise bu sezon 5. kez gol sevinci yaşadı.



Göztepe'de Yasin Öztekin 8 golle takımının en golcü oyuncusu oldu.





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