Görkem Sağlam: 'Bizim için gurur verici'

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.



Hatayspor'un ilk golünü kaydeden Görkem Sağlam, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"



Mücadeleyi değerlendiren Sağlam, "Bizim için önemli bir galibiyet. Kötü gidişattan sonra burada kazanmak için bizim için gurur verici. Takımı kutluyorum. Ben de gol attığım ve takıma katkı sağladığım için çok memnunum." ifadelerini kullandı.



