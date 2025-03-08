Görkem Sağlam: "Bizim için gurur verici"

Deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen Hatayspor'un ilk golünü atan Görkem Sağlam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Görkem Sağlam: 'Bizim için gurur verici'
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08 Mart 2025 23:12
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Hatayspor'un ilk golünü kaydeden Görkem Sağlam, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Mücadeleyi değerlendiren Sağlam, "Bizim için önemli bir galibiyet. Kötü gidişattan sonra burada kazanmak için bizim için gurur verici. Takımı kutluyorum. Ben de gol attığım ve takıma katkı sağladığım için çok memnunum." ifadelerini kullandı.


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