Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, NBA tarihinin en iyi All-Star Hafta Sonu Smaç Yarışması performanslarından biri olarak kabul edilen Vince Carter'ın 2000 yılındaki gösterisini en iyisi olarak görmediğini açıkladı.



FanDuel TV'de yayınlanan "Run It Back" programına konuk olan Gordon, 2016 Smaç Yarışması'ndaki performansının Carter'ın gösterisinden üstün olduğunu savundu.



"Kendi açımdan bakarsam, bence en iyisi benimkiydi" diyen Gordon, "2000'deki yarışmanın getirdiği bir nostalji etkisi var, biliyorum. Vince Carter'a sonsuz saygım var, o bir efsane. Ama objektif olarak bakarsanız, benim dört smacım Carter'ın dört smacından daha iyiydi" ifadelerini kullandı.



Gordon, 2016'da Zach LaVine'e, 2020'de ise Derrick Jones Jr.'a karşı ikinci olarak yarışmadan eli boş dönmüş ve 2020'deki yarışmanın ardından bir daha bu etkinliğe katılmayacağını açıklamıştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, bu kararını değiştirebileceğini ima ederek, Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in kendisini yarışmaya davet etmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden geri dönüş sinyalleri verdi.



