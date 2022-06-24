Gonzalo Higuain'den Mesut Özil itirafı

Futbol kariyerini MLS'te Inter Miami'de sürdüren 34 yaşındaki Gonzalo Higuain ilginç itiraflarda bulundu.



Ülkesi Arjantin'de yayın yapan Tyc Sports'a konuşan Higuain, Mesut Özil ile ilgili anlattıklarıyla manşet oldu. Arjantinli yıldız yaptığı açıklamada, "Napoli'de oynarken Arsenal ile görüştüm ve maliyetimin çok pahalı olduğunu söylediler. Birkaç gün sonra Mesut Özil için 80 milyon euro ödediler." diye konuştu.



Neredeyse futbol kariyerinin tamamı boyunca eleştirilen kilo problemi ile ilgili ise Higuain, "Juventus kilomdan dolayı hep fazlasını benden istiyorlardı. Her yıl fotoğraf çekimi yapıyorduk ve ama sonucun ne olduğunu bildiğim için her seferinde çok gülüyordum sonra çıkıp sezonda 30 gol atıyordum. Yine de bazen fotoğraflar için karnımı içime çekiyordum" açıklamasını yaptı.



İtalya'da büyük ses getiren Napoli'den Juventus'a transferini de anlatan Higuain, "36 gol atarak lig rekoru kırdığım sezon bir şeyler kazanmak için daha ne yapmam gerektiğini düşündüm ve ayrıldım çünkü ikinci olmuştuk. Juventus beni istediğinde fazla düşünmedim" sözlerini kullandı.





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