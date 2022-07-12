"DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

"GOMIS BİR ÖĞRETMEN GİBİ"

"OKAN BURUK BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"

"BANA RAP SÖYLETİYORLAR"

Galatasaray'ın genç forveti Eren Aydın, sarı-kırmızılı takımın kampında açıklamalar yaptı. 2003 doğumlu golcü, Okan Buruk'a teşekkür ederken Bafetimbi Gomis ile aralarındaki diyaloğu da anlattı.Kamp dönemi hakkında konuşan Eren Aydın, "Çok yoğun geçiyor. Her şey iyi gidiyor. Okan Buruk hocam çok yardımcı oluyor. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi sonuçlar almak istiyoruz" dedi.Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed için ise genç golcü, "Gomis benim için bir öğretmen gibi. Benle antrenman sonrası özel çalışmalar yapıyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Mostafa Mohamed de güçlü olmamı söylüyor" diye konuştu.Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un kendilerine olan desteğini de anlatan sarı-kırmızılı oyuncu, "Okan Buruk bizim için çok büyük bir şans. Kendisinden çok şey öğreniyoruz. Bize hep yardımcı olmaya çalışıyor. Hocama desteği için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.Öte yandan Eren Aydın, bestesini yaptığı rap parçası hakkında, "Rap parçası benim bir şiirden alıntı yaptığım bir performanstı. Arkadaşlarım çok beğendi. Antrenman ve maçtan sonra bana söyletiyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.