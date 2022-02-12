Gomis: "Bu Galatasaray hasta! Aslan hasta!"

Galatasaray'da geri dönen Bafetimbi Gomis, Yukatel Kayserispor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gomis: 'Bu Galatasaray hasta! Aslan hasta!'
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12 Şubat 2022 21:40
Galatasaray'da geri dönen Bafetimbi Gomis, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından görüşlerini dile getirdi.

Beraberlikle ilgili açıklama yapan Fransız futbolcu "Mutlu değiliz. Taraftar bizi çok destekledi ama kazanamadık." dedi.

Bafetimbi Gomis ayrıca "Karşımızdaki Galatasaray hasta bir aslan. Galatasaray büyük bir kulüptür. Bazen olmayınca olmuyor. Son 2 maçta 2 beraberlik aldık ama takımda bir ilerleme var. Takım daha iyi, daha agresif. Kazanmayı istiyoruz. Bugün kazanamadık ama gelecek haftalarda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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