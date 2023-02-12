Gomis: 'Aslan Ege ile görüştük'

Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır

"Galatasarayailesi 💛❤️ pic.twitter.com/SbjnI1kuI6



— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 12, 2023

Aslan Ege ve babası Yener beyle bugün görüştük. Önceliğimiz Ege'nin sağlığına bir an önce kavuşması. Sonrasını amcası olarak babasıyla konuşup planlayacağız. En kısa sürede sağlıkla görüşmek dileğiyle#Galatasarayailesi 💛❤️#GeçmişolsunTürkiye



— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 12, 2023

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, depremde enkaz altından kurtarılan Ege için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Genç Ege'nin hastanede Bafetimbi Gomis'in formasının üzerinde olduğu görsel paylaşılmıştı. Tecrübeli isim buna kayıtsız kalmayarak harekete geçti.Başarılı golcü yaptığı ilk paylaşımda,ifadelerini kullanmıştı.Tecrübeli isim son paylaşımında genç Ege ile görüştüğünü açıkladı. Gomis yaptığı bir sonraki paylaşımda,ifadelerini kullandı.