Golden State Warriors, emektar oyuncusu Andre Iguodala'nın 9 numaralı formasını önümüzdeki ay emekliye ayıracağını duyurdu.



Warriors, formanın 23 Şubat'ta Dallas Mavericks ile oynayacağı karşılaşmasının ardından emekliye ayrılacağını söyledi.



Takımla dört şampiyonluk kazanan Iguodala, Wilt Chamberlain (13), Tom Meschery (14), Al Attles (16), Chris Mullin (17), Rick Barry (24) ve Nate Thurmond'ın (42) ardından takım tarihinde numarası emekli edilecek yedinci oyuncu olacak.



Iguodala, Golden State ile iki dönem boyunca toplam sekiz sezon oynamış ancak ilk altı yıllık kariyerinde takımda önemli işler yapmıştı.



Warriors ile ilk yılı da dahil olmak üzere tam zamanlı bir başlangıç oyuncusu olarak geçirdiği on yılın ardından Iguodala, 2014-15 sezonu için bench oyuncusu rolüne alınmış ve buradan önemli katkılarda bulunmuştu.



O yıl Warriors'ın sonraki dört sezonda üç şampiyonluğun ilkini kazanmasına yardımcı olan Iguodala, 2015 NBA Finalleri'nde seri boyunca Cleveland Cavaliers yıldızı LeBron James'e karşı gösterdiği savunma performansı sayesinde Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı.



Miami Heat ile geçirdiği iki yıllık kısa bir dönemin ardından Iguodala, Ağustos 2021'de Golden State'e tekrar dönmüş ve kariyerinin son iki sezonunu Bay Area'da geçirmişti.



