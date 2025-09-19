19 Eylül
Golden Boy Web 2025: Arda, Kenan, Yasin ve Can Uzun listede!

Golden Boy Web 2025'te 3. tura geçilirken, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun ve Yasin Özcan 100 kişilik aday listesinde yer aldı.

calendar 19 Eylül 2025 16:24 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Avrupa'nın en prestijli genç oyuncu ödüllerinden biri olan Golden Boy Web 2025'te 3. tura geçildi.
 
100 kişilik aday listesi açıklanırken, listede dünya futbolunun parlayan genç yıldızları yer aldı.
 
Barcelona'dan Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, PSG'den Desire Doue, Chelsea'den Estevao, listeye damga vuran isimlerden oldu.
 
Türkiye adına ise dört genç yetenek bu önemli listede kendine yer buldu:
 
ARDA GÜLER (REAL MADRID)
 
 
KENAN YILDIZ (JUVENTUS – 2024 GOLDEN BOY WEB KAZANANI)
 
 
CAN UZUN (EINTRACHT FRANKFURT)
 
 
YASİN ÖZCAN (ANDERLECHT / ASTON VILLA'DAN KİRALIK)
 
 
KENAN YILDIZ 2024'TE KAZANMIŞTI
 
Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Kenan Yıldız, bu yıl da güçlü adaylar arasında gösteriliyor. 3. turda yarışan futbolcular arasında yapılacak oylamalarla, liste daralmaya devam edecek.
 
Türk futbolunun genç yeteneklerinin bu prestijli yarışmada yer alması, geleceğe dair umut verici bir tablo ortaya koyuyor.
