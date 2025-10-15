16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Golden Boy'un son 25 adayı açıklandı: Arda Güler ve Kenan Yıldız listede!

Milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler, Golden Boy ödülünde son 25 oyuncu arasında yer aldı.

calendar 15 Ekim 2025 19:17
Golden Boy'un son 25 adayı açıklandı: Arda Güler ve Kenan Yıldız listede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Avrupa'nın en prestijli genç futbolcu ödüllerinden Golden Boy 2025 için finale kalan 25 isim belli oldu.

İtalyan Tuttosport tarafından düzenlenen ve Avrupa futbolunun geleceğini şekillendiren ödülde, Türkiye'yi iki genç yıldız temsil ediyor.

Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız, Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirmesi beklenen isimler arasında yer aldı.

"Football Benchmark Index" verilerine göre belirlenen ilk 20 isim arasında şu oyuncular yer aldı:

• Pau Cubarsí (FC Barcelona)
• Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
• Dean Huijsen (Real Madrid CF)
• Kenan Yıldız (Juventus FC)
• Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC)
• Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain FC)
• Arda Güler (Real Madrid CF)
• Franco Mastantuono (Real Madrid CF)
• Ethan Nwaneri (Arsenal FC)
• Jorrel Hato (Chelsea FC)
• Geovany Quenda (Sporting CP)
• Estevão (Chelsea FC)
• Leny Yoro (Manchester United FC)
• Senny Mayulu (Paris Saint-Germain FC)
• Nico O'Reilly (Manchester City FC)
• Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
• Victor Froholdt (FC Porto)
• Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)
• Archie Gray (Tottenham Hotspur)
• Mamadou Sarr (RC Strasbourg)

Ayrıca jüri tarafından belirlenen "Wild Card" kategorisinde 5 genç oyuncu daha listeye dahil edildi:

• Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
• Francesco Pio Esposito (Inter FC)
• Rodrigo Mora (FC Porto)
• Giovanni Leoni (Liverpool FC)
• Aleksandar Stanković (Club Brugge)

Golden Boy 2025'in kazananı kasım ayında açıklanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.