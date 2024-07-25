Göksel Gümüşdağ'dan transfer açıklaması!

RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, La Fiorita maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göksel Gümüşdağ'dan transfer açıklaması!
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25 Temmuz 2024 23:18
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 23:27
RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda oynanan La Fiorita maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ karşılaşma ve transferle ilgili, "1 tane daha atabilseydik Türkiye'nin rekorunu kıracaktık. Başakşehir'in genlerinde Avrupa var. 3-4 bölgeye transfer yapacağız hocanın verdiği rapor doğrultusunda. Bugün Cumhurbaşkanımız'ın maça gelmesinden büyük bir onur duyduk. Başakşehir ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu maçlar milli maç gibi, 5-6 bin kişi vardı tribünde. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum." dedi.

Göksel Gümüşdağ ayrıca, "Yeni TFF yönetimini tebrik ettik. Doğru şeyler yaptıkları sürece desteklerimizi sunacağız. Hayırlısı olsun." sözlerini sarf etti.

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