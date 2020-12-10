Göksel Gümüşdağ açıkladı: 'Ömür boyu men istiyoruz'

Medipol Başakşehir'in İstanbul'a dönmesinin ardından ırkçı bir söylemle karşı karşıya kalan Pierre Webo ilk kez konuştu. Webo'nun yanı sıra Göksel Gümüşdağ ve Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

WEBO İLK KEZ KONUŞTU

Pierre Webo olaylı ilgili ilk kez konuşurken "Bana verilen destekten dolayı herkese teşekkür ederim. Birlik olduk. Hakem zaten herkesin duyduğu şeyleri söyledi. Bu sözleri söylemesi benim garibime gitti, limiti aştı. Cumhurbaşkanımıza, Başkanımıza teşekkür ederim. 8 Aralık'ta özel bir duruş sergilendi.Hakem ekibi çok agresifti. İki takım hakkında da adil kararlar veremiyordu. Buna tepki göstermeliydik. Sonrasında yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Artık böyle kelimeler kullanılmamalı. O kelimelerden sonra her şey olumsuz yönde ilerledi ve kötü şeyler yaşandı." ifadelerini kullandı.

"ÖMÜR BOYU MEN VERİLMELİ"

"NEYMAR, MBAPPE, MARQUINHOS..."

Okan Buruk ise "Bu artık bir milat olmalı. PSG'ye teşekkür ederiz, bize destek oldular. UEFA'ya da teşekkür ederiz. Futbol anlamsız kaldı ama inşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz. Maça hazırlanmak zor oldu, şok yaşadık. Sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Yaşadığımız olay bizi etkiledi, sahaya odaklanamadık. Neymar, Kylian Mbappe ve Marquinhos, hemen yanımıza geldiler ve 'Biz de bu hakemle oynamak istemiyoruz' dediler. PSG'ye gerçekten teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.

Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada "8 Aralık, ırkçılığa karşı dünya tarihine geçen bir direniştir. İstanbul'a dönme kararı almıştık, görüşmeler sonucunda hakemlerin değişmesi halinde kalacağımızı belirttik. UEFA'ya teşekkür ederiz, yarın Ceferin'e mektup yollayacağız. Bu hakemlerin geçmişi hakkında bilgi talep ettik. Başakşehir olarak dünyaya duruşumuzu gösterdik, sıra UEFA'da! Bu hakemlere ömür boyu men verilmeli. Pierre Webo'nun üzülecek bir şeyi yok, bizler üzülmeliyiz, dünya üzülmeli. Burada ibretlik ceza çıkmalı." ifadelerini kullandı.