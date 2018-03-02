Gökhan Keskin'den Larin ve transfer itirafları!

Beşiktaş Kulübü Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, beIN SPORTS'da yayınlanan VIP programına konuk oldu.Tecrübeli direktör altyapılar, Cyle Larin ve Beşiktaş hakkındaki sorulara önemli cevaplar verdi.Avrupa'da oynayan gurbetçi futbolcuları izlediklerini belirten Keskin, "Biz scout ekibi olarak, Avrupa'da oynayan bütün yetenekli Türk gençlerimizi izliyoruz. Beşiktaş'ta oynayabilecek olanları ayırt etmeye çalışıyoruz. Umut Bozok Fransa'da Nimes takımında oynuyor. Ufukcan Engin'i en son Portekiz'de oynanan U-19 Milli maçından biliyorum, altyapısı Çanakkale olan bir futbolcu. Çanakkale günlerinden itibaren Milli takımlar da dahil izlediğimiz bir oyuncu. Hasan Özkan kardeşimiz de Belçika'da oynuyor, Milli takıma da geliyor aynı zamanda onu da takip ediyoruz. Bu oyuncular gibi onlarca daha oyuncu seyrediyoruz. Oyuncular hakkındaki fikirlerimizi raporluyoruz ve ilgili yerlere yolluyoruz. Bire bir temasa girmiyoruz, bizim kurallarımızda bu yok" ifadelerini kullandı.Cyle Larin'in Beşiktaş'ın vazgeçilmez forveti olacağını da söyleyen Futbol Akademi Sportif Direktörü, "Biz Larin'in görüntülerini görmüştük. Daha sonra yönetimimiz, Atiba Hutchinson ile görüştü. Sonuçta Atiba hem karakter olarak hem de profesyonelliği açısından daha iyi tanıyordu Larin'i. Atiba'dan da olumlu yanıt geldi. Genç olması, fizikli olması çok büyük bir avantaj. Fiziğine rağmen çok çabuk. Bir dönem kiraya verme gibi bir olasılık gündeme geldi. Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu, görev verildiği zaman elinden geleni yapacak. Larin ile iligli hedefimiz, 2-3 sene içerisinde Beşiktaş'ın değişilmez santraforu olması" dedi.Beşiktaş'ın bu sene de şampiyon olup Devler Ligi'ne gideceğini söyleyen Gökhan Keskin, "Beşiktaş takımına baktığımız zaman, Pepe olsun, Medel olsun, Babel olsun, oynayan bütün futbolcular çok profesyonel. Bu oyuncular işlerine çok saygı duyan, başarılı olmak için ellerinden geleni yapan ve takımın içindeki genç futbolcuları bir üst seviyeye taşıyacak olan arkadaşlar. Zaten bu takım son 2 senenin şampiyonu ve açık ara Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı. Kadro derinliğine baktığınızda, iki ayrı kadro çıkarsak, iki takımda şampiyonluğa oynar. İnşallah bu sene de şampiyon olup 3 sene üst üste şampiyon olmuş olacağız. Yine Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Transfer ile ilgili de yönetimimizin, hocamızın bir takım fikirleri var biz de yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.