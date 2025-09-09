09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-190'
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-190'
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-190'
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-390'
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Gökhan Gönül, yıllar sonra Fenerbahçe'ye döndü!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getiren Domenico Tedesco'nun yardımcılığını Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Gökhan Gönül'ün yapacağını açıkladı.

Gökhan Gönül, yıllar sonra Fenerbahçe'ye döndü!
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco'nun yardımcılığını kulübün eski futbolcusu Gökhan Gönül'ün üstleneceğini açıkladı.

TEDESCO İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Belçika Milli Takımı'nda çalışan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



GÖKHAN GÖNÜL YENİDEN KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyen ve kulüp tarihine iz bırakan isimlerden olan Gönül, yıllar sonra bu kez teknik kadro üyesi olarak yeniden Kadıköy'e döndü. Futbolculuk kariyerinde sarı-lacivertli forma ile 361 maçta 14 gol, 54 asist üretti.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SONRASI TEPKİLER

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, Fenerbahçe taraftarından tepki görmüştü. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
