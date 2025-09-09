Gökhan Gönül, yıllar sonra Fenerbahçe'ye döndü!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco'nun yardımcılığını kulübün eski futbolcusu Gökhan Gönül'ün üstleneceğini açıkladı.



TEDESCO İLE 2 YILLIK ANLAŞMA



Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Belçika Milli Takımı'nda çalışan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyen ve kulüp tarihine iz bırakan isimlerden olan Gönül, yıllar sonra bu kez teknik kadro üyesi olarak yeniden Kadıköy'e döndü. Futbolculuk kariyerinde sarı-lacivertli forma ile 361 maçta 14 gol, 54 asist üretti.2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, Fenerbahçe taraftarından tepki görmüştü.