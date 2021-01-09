Gökhan Altıparmak: 'Konsantrasyonumuzu kaybettik'

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Gökhan, maç sonunda Galatasaray'a karşı alınan 6-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.



Gökhan Altıparmak maç sonunda; "Üzgünüz. Farklı bir skor aldık. Kazanmak, puan için gelmiştik buraya. Dilediğimiz gibi olmadı. Önümüzdeki maçlara daha iyi çalışacağız. Erken gol yedik. Konsantrasyonumuz bozuldu. Güzel bir çıkışımız vardı aslında. Önümüzdeki maçlarda bu durumu toparlayacağız" dedi.