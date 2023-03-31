Gobert: "NBA, Suns, Warriors ve Kings'i kayırıyor!"

Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, NBA'i Phoenix Suns, Golden State Warriors ve Sacramento Kings'in kazanmasına yardım etmeye çalışmakla suçladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Gobert: 'NBA, Suns, Warriors ve Kings'i kayırıyor!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2023 15:52
Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, NBA'i Phoenix Suns, Golden State Warriors ve Sacramento Kings'in kazanmasına yardım etmeye çalışmakla suçladı.

Gobert, hakemlerin Minnesota'nın Çarşamba günü Suns'a yedi sayılık mağlubiyetleri de dahil olmak üzere özellikle bazı önemli ve ismi büyük olan takımlara karşı maçları yönetme biçimleri konusunda şikayette bulundu:

"Saçmalık. Büyük saçmalık. Hiç adil değil. Gerçekten değil. Her gece böyle. 10 yıldır bu ligdeyim ve her zaman 'öyle değildir' demeye çalışıyorum, ancak hakemlerin Suns'ın kazanmasına yardım etmeye çalışmadıklarını düşünmek benim için çok zor bir hal aldı.

Geçtiğimiz günlerde Warriors'ın veya Sacramento Kings'in kazanmasına yardım etmeye çalışmadıklarını düşünmek benim için cidden zor. Bu çok açık. Uzun süredir bu ligde olan bir basketbolcu olarak, bu saygısızlıktır..."

Normal sezonunun bitimine beş maç kala Timberwolves, Batı Konferansı'nda 39-38'lik derecesiyle yedinci sırada yer alıyor.

Gobert, bu sezon maç başına 13.7 sayı ve 11.7 ribaund ortalamalarına sahip.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery