Glasgow Rangers, 6 dakikada 2 kez VAR'a takıldı

Glasgow Rangers'ın 6 dakika ara ile iki golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Glasgow Rangers, 6 dakikada 2 kez VAR'a takıldı
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06 Mart 2025 22:13
Glasgow Rangers'ın Fenerbahçe'ye karşı 6 dakika arayla bulduğu 2 gol VAR'dan döndü.

Cyril Dessers'ın 51. dakikada İrfan Can'dan dönen topu tamamlayarak attığı golde VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı çıktı.

57. dakikada ise Dessers'ın savunma arkasına yaptığı koşu sonrası karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ancak VAR bir kez daha devreye girdi, iptal kararını verdi. 

 

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