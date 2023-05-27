Gladbach galibiyetle bitirdi; Augsburg son anda kurtuldu!

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Borussia Mönchengladbach, sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Borussia Park'taki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Luca Netz ve 40. dakikada Jonas Hofmann attı.



Augsburg'ta Robert Gumny, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Mönchengladbach, ligi 43 puanla 10. sırada bitirdi. Augsburg, 34 puanda kaldı ve ligi 15. sırada tamamladı. Augsburg, rakipleri Stutgart ve Schalke 04'ün puan kayıplarıyla ligde kalmayı garantiledi.



