Gladbach galibiyetle bitirdi; Augsburg son anda kurtuldu!

Bundesliga'nın son haftasında Borussia Mönchengladbach, sahasında Augsburg'u 2-0 mağlup etti. Mönchengladbach, ligi 43 puanla bitirdi. Augsburg ise kaybetmesine rağmen, rakiplerinin de kayıplarıyla ligde kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Gladbach galibiyetle bitirdi; Augsburg son anda kurtuldu!
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27 Mayıs 2023 18:38
Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Borussia Mönchengladbach, sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Borussia Park'taki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Luca Netz ve 40. dakikada Jonas Hofmann attı.

Augsburg'ta Robert Gumny, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Mönchengladbach, ligi 43 puanla 10. sırada bitirdi. Augsburg, 34 puanda kaldı ve ligi 15. sırada tamamladı. Augsburg, rakipleri Stutgart ve Schalke 04'ün puan kayıplarıyla ligde kalmayı garantiledi.

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