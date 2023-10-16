Giuntoli: ''Nicolo ve diğerleri için üzgünüz''

Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli, katıldığı bir festivalde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Giuntoli: ''Nicolo ve diğerleri için üzgünüz''
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16 Ekim 2023 16:51
Son güncelleme 16 Ekim 2023 16:56
Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli, sahne aldığı Trento Festivali'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İtalyan devi Juventus'a yapılan transferler hakkında konuşan Giuntoli, "Futbolcu transferi, sevgili bulmaya benzer. Onun aradığınız kişi olduğunu düşünürsünüz, onu yemeğe götürürsünüz. Sonra eve getirdiğinizde hiç de iyi olmadığını, yemek yapmadığını, çamaşır yıkamadığını, ütü yapmadığını fark edersiniz." ifadelerini kullandı. 

İtalya'da son günlerde çıkan bahis iddiaları hakkında da yorum yapan Giuntoli, ''Nicolo ve diğerleri için üzgünüz. Bir süredir savcılıktan haber bekliyoruz. Bekleyip görelim, onlarla konuştuk. Görevimiz, ilgili organların yapacağı gibi onları cezalandırmak değil, aynı zamanda sistemi yeniden eğitmeliyiz." sözlerini sarf etti. 

Juventus'ta forma giyen Nicolo Fagioli, bahis oynadığını itiraf etmişti. 

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