Giroud'un eşi izin vermedi, Cenk Tosun'a yöneldiler!

için Beşiktaş'a 22 milyon Euro teklif ettiği iddia edilen'da teknik direktör, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.Everton için bir diğer forvet adayı olan Arsenal'in Fransız golcüsü Olivier Giroud hakkında konuşan İngiliz teknik adam, ''Giroud'un gelmesini düşünmüyorum. En son bizi kabul etmemişti. Londra'nın kuzey tarafına gelmek istemiyor. Belki de karısı istemiyordur. Karınızın sözleri sizin için önemlidir.'' sözlerini kullandı.Olivier Giroud'un gelmek istememesinin ardından ise Everton, forvet transferi için Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a yöneldi.