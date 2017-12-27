Giroud'un eşi izin vermedi, Cenk Tosun'a yöneldiler!

Cenk Tosun için Beşiktaş'a 22 milyon Euro teklif ettiği iddia edilen Everton'da teknik direktör Sam Allardyce, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.
Everton için bir diğer forvet adayı olan Arsenal'in Fransız golcüsü Olivier Giroud hakkında konuşan İngiliz teknik adam, ''Giroud'un gelmesini düşünmüyorum. En son bizi kabul etmemişti. Londra'nın kuzey tarafına gelmek istemiyor. Belki de karısı istemiyordur. Karınızın sözleri sizin için önemlidir. Patron onlardır. Bu tecrübeye sahip olduğumu söyleyebilirim'' sözlerini kullandı.
Olivier Giroud'un gelmek istememesinin ardından ise Everton, forvet transferi için Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a yöneldi.
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Everton için bir diğer forvet adayı olan Arsenal'in Fransız golcüsü Olivier Giroud hakkında konuşan İngiliz teknik adam, ''Giroud'un gelmesini düşünmüyorum. En son bizi kabul etmemişti. Londra'nın kuzey tarafına gelmek istemiyor. Belki de karısı istemiyordur. Karınızın sözleri sizin için önemlidir. Patron onlardır. Bu tecrübeye sahip olduğumu söyleyebilirim'' sözlerini kullandı.
Olivier Giroud'un gelmek istememesinin ardından ise Everton, forvet transferi için Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a yöneldi.
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